Kicker: Dæhli på lån til St. Pauli

Det skriver det anerkjente tyske sportsmagasinet Kicker tirsdag.

Den norske U21-landslagsspilleren blir dermed lagkamerat med Vegar Eggen Hedenstad.

Kneproblemer satte Dæhli ute av spill i over ett år, og denne sesongen har han kun fått to innhopp for Freiburg i 1. Bundesliga.

- Det er knalltøft, for vi har et veldig godt lag. Det er gode spillere i mine posisjoner, og jeg har vært skadet godt over et år. Det tar først lang tid å komme tilbake til å være 100 prosent. Nå er jeg der og har begynt å melde meg på, men fortsatt er det vanskelig å slå seg inn når vi har et lag som fungerer godt og vinner kamper, sa Dæhli til NTB i november.

På grunn av den sparsomme spilletiden reiser han nå på lån til St. Pauli for å kunne utvikle seg videre.

21-åringens kontrakt med Freiburg går ut i 2019. Ifølge Kicker varer utlånet til kultklubben St. Pauli ut denne sesongen.

Det Hamburg-baserte laget trenger all den hjelpen de kan få siden de ligger nederst på tabellen i 2. Bundesliga med elleve poeng på 17 kamper. Erzgebirge på plassen over har 13 poeng.

