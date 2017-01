Forren på 1860 München-trening

Den norske landslagsspilleren er uten kontrakt etter at han forlot Molde. Han står fritt til å forhandle med hvilke klubber han vil. Den klubben som er nærmest å stikke av med 28-åringen, skal være 1860 München, slik VG også skrev mandag.

Midtstopperen fløy til Lisboa mandag og var på plass på treningsfeltet "One Troia" tirsdag. Der ble han avbildet i 180 München-treningstøy sammen med Palmeiras-spilleren Luiz Gustavo av supportermagasinet dieblaue24.

Forren selv bekrefter til Nettavisen at ingenting er signert ennå. Han ikke vet når man kan vente seg en avklaring.

- Vanskelig å si. Jeg sjekker forholdene, sier midtstopperen.

Ingen Molde-avtale

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær bekreftet i midten av desember at Forren hadde spilt sin siste kamp for Molde. De ble ikke enige om en ny kontrakt. Han ønsket en femårsavtale med høy sign-on-fee, mens klubben tilbød 28-åringen en treårskontrakt med en mindre lønnsforhøyelse.

Trønderen har 33 A-landskamper for Norge og har vært i Rosenborgs søkelys. Dersom han signerer for 1860 München, er det andre gang han prøver seg i utlandet. For fire år siden ble han solgt til engelske Southampton, men et halvt år senere ble han kjøpt tilbake til Molde.

Mange nordmenn

1860 München ligger på 14.-plass i 2. Bundesliga med 16 poeng på 17 kamper. Den nest beste ligaen i Tyskland er full av nordmenn med Gustav Valsvik i lederlaget Eintracht Braunschweig, Iver Fossum og Stefan Strandberg (Hannover), Bård Finne (Heidenheim), Even Hovland (Nürnberg), Veton Berisha, Zlatko Tripic og Mathis Bolly (Greuther Fürth) og Vegar Eggen Hedenstad i tabelljumbo St. Pauli.

Tirsdag meldte også tyske Kicker at Hedenstad kan få besøk av Mats Møller Dæhli som nærmer seg et utlån til St. Pauli fra Freiburg.

(©NTB)