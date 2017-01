Djokovic og Nadal greit videre til annen runde

Serberen Djokovic, som har gått til topps i turneringen hele seks ganger, vant 6-1, 7-6 (7-4) og 6-2 i tirsdagens kamp.

Djokovic har dermed gått seirende ut av duellene mot spanjolen ni av ti ganger. Verdasco har ikke klart å slå serberen på sju år.

Djokovic dominerte det første settet i Melbourne, mens Verdasco avverget to breakballer i det niende gamet og tvang fram tie break i det andre settet. I tredje sett var nok en gang Djokovic suveren.

Sterk Nadal

Rafael Nadal gjorde kort prosess med tyske Florian Mayer i første runde av Australian Open i tennis tirsdag.Spanjolen, som har vunnet 14 Grand Slam-turneringer i karrieren, så fysisk sett ut til å være tilbake på sitt aller beste nivå i Melbourne.

Nadal, som har et skadepreget 2016 bak seg, slo Mayer 6,3, 6-4, 6-4. Kampen var over på litt i overkant av to timer.

Spanjolen gjorde dermed akkurat det samme som da han møtte tyske Mayer sist i 2012. Også da endte kampen på grus i Roma med spansk seier i tre strake sett.

Tidligere verdensener Nadal er i øyeblikket nummer ni på verdensrankingen. Det vil han gjerne gjøre noe med.

Forlenger karrieren

- Jeg skal kjempe hardt for ikke å falle ytterligere, og jeg skal kjempe for å bli bedre. Jeg føler at dersom jeg spiller bra og er frisk, da kan jeg bli mye bedre, sa Nadal etter kampen.

- Jeg er fornøyd med måten jeg har klart å holde det gående i denne idretten i lang, lang tid. Jeg forventer å spille noen år til, tilføyde han.

Nadal og Mayer måtte slite seg gjennom tirsdagens kamp i ekstrem hete. Gradestokken viste temperaturer på opp mot 40 grader.

Med seieren har Nadal allerede kommet lenger i årets Australian Open enn han gjorde for ett år siden. Da ble det tap for Fernando Verdasco i første runde.

(©NTB)