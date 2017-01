Carragher: - United og City ute av tittelkampen

Tabellfemmer City er ti poeng bak serieleder Chelsea etter 21 serierunder, mens United på sjetteplass er to poeng bak byrivalen. Carragher tror nå at løpet er kjørt for de to.

- Jeg tror fire lag kan vinne Premier League denne sesongen. Manchester-lagene er ikke blant dem, sier den tidligere landslagsstopperen, ifølge Daily Mail.

Dermed tror engelskmannen at det er Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal som kjemper om gullet. Tottenham og Liverpool er sju poeng bak tabelltoppen, mens Arsenal har åtte poeng opp.

- Da det kun var spilt et par-tre kamper av sesongen, trodde jeg det var Manchester-klubbene som skulle kjempe om tittelen, innrømmer Carragher.

