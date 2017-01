BBC: West Bromwich byr på Livermore

Det skriver BBC.

West Bromwich-manager Tony Pulis ønsket seg opprinnelig Manchester Uniteds midtbanemann Morgan Schneiderlin, men han endte i Everton. Dermed er tidligere Tottenham-spiller Livermore nestemann på listen.

Pulis har lenge vært en fan av Livermore, hevder BBC.

Forsvinner 27-åringen fra "tigrene", kan det by på enda mer spilletid for Markus Henriksen i Hull. Nordmannen er for tiden ute med en skulderskade.

West Bromwich ligger på 8.-plass i Premier League, så en eventuell overgang vil bety et byks på tabellen for midtbanespiller Livermore. Hull har kun to lag bak seg i serien.

