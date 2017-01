Argentinsk scoringssperre i håndball-VM

Det gikk 13 minutter mellom argentinernes første og andre mål. De to scoringene ble også hele beholdningen for det søramerikanske laget den første halvtimen. Qatar ledet 9-2 til pause.

Argentina hevet seg betraktelig i annen omgang og scoret 15 mål, men klarte aldri reelt å true motstanderlaget.

Lagene er i samme gruppe som OL-mester Danmark. Qatar har fire poeng etter tre kamper og er à poeng med Sverige og Egypt.

Slovenia slet

Det hører med til historien at ørkenstaten ikke har møtt svenskene eller danskene ennå. Qatars to seirer er kommet mot Bahrain og Argentina, to av VMs svakeste lag.

I gruppe B måtte Slovenia tåle sitt første poengtap. Laget klarte overraskende bare 28-28 mot Tunisia. Det skal nevnes at slovenerne hadde et flott comeback mot slutten av kampen, da laget gikk fra stillingen 23-28 til uavgjort. Den siste scoringen kom fem sekunder før slutt.

Polsk ettmålsseier

Tyskland vant enkelt 38-24 over Saudi-Arabia og topper gruppe C med full pott etter tre kamper. Også Kroatia har vunnet samtlige kamper så langt.

I Norges gruppe tok Polen en knepen 26-25-seier mot Japan. Asiaterne er uten poeng hittil i VM, og torsdag venter Christian Berges mannskap.

Norge startet tirsdagen ved å knuse Brasil 39-26. Seieren sikret norsk avansement til åttedelsfinalen.

