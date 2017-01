Tour-stjernene tilbake i verdenscupen

Norges Skiforbund sender 16 utøvere til de kommende konkurransene i Sverige.

Weng, Johnsrud Sundby, Ingvild Flugstad Østberg og flere andre norske stjerner bevilget seg en frihelg mens konkurrentene gikk sprintrenn i italienske Toblach sist helg. Nå er batteriene ladet etter den tøffe Tour de Ski-avslutningen.

Flere av landslagsløperne på herresiden, blant dem Emil Iversen, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug, velger riktignok å stå over rennene i Ulricehamn for å forberede seg til neste ukes verdenscupkonkurranser i Falun samt NM.

Daniel Stock får dermed sin verdenscupdebut. Stock har blant annet imponert med gode resultater i Skandinavisk cup i årets sesong.

Tilbake i verdenscupsirkuset er også Marit Bjørgen. Langrennsdronningen fra Rognes sto over Tour de Ski for å være best mulig rustet til VM i Lahti senere i vinter.

- Det blir spennende med Marit til helga. Hun har ikke konkurrert siden franske La Clusaz før jul, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Lørdag skal det gås 10 og 15 kilometer fri teknikk i Ulricehamn. Søndag er det stafetter.

Ulricehamn, som ligger drøyt 10 mil øst for Göteborg, arrangerer verdenscuprenn for aller første gang. Arrangørene har jobbet på spreng for å få på plass nok snø i det tradisjonelt snøfattige sør- og midt-Sverige.

Den norske troppen ser slik ut:

Menn:

Mattis Stenshagen (Follebu), Anders Gløersen (Rustad), Daniel Stock (Lillehammer), Simen Andereas Sveen (Ring), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Mathias Rundgreen (Byåsen).

Kvinner

Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Silje Øyre Slind (Oppdal), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Kari Øyre Slind (Oppdal), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes).

