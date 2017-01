Sánchez innrømmer skattefusk

Skattefusket skal ha skjedd mens chileneren spilte for Barcelona. Den nøyaktige summen er på 983,443 euro, tilsvarende 8,9 millioner kroner.

28-åringens erkjennelse kan føre til en saftig bot. Han risikerer også annen type straff, men ikke fengsel, skriver AFP.

- Sánchez har erkjent at han gjorde en feil med skatten, sier en kilde nær saken, ifølge nyhetsbyrået.

Saken ligner den Barcelona-stjernen Javier Mascherano hadde mot seg. Argentineren fikk en bot på 815.000 euro og ett års fengsel for skattefusk, men måtte ikke sone. Fengselsstraffer i Spania på under to år blir vanligvis ikke sonet.

