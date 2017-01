McIlroy trekker seg fra Abu Dhabi-turnering

Europatouren kunngjorde mandag at nordiren har pådratt seg et tretthetsbrudd i et ribbein. Dermed stiller han ikke i Abu Dhabi.

- Det er veldig skuffende og irriterende, men jeg er nødt til å høre på legene i denne situasjonen, sier McIlroy selv i en uttalelse.

Turneringen starter torsdag. Amerikanske Rickie Fowler er regjerende mester.

(©NTB)