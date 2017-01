Luiz Adriano til russisk fotball

Det skal dreie seg om en overgangssum på rundt ni millioner kroner, ifølge russiske medier.

- Jeg er veldig glad for overgangen til Spartak. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe laget til å vinne tittelen. Jeg vil score mål her, sier brasilianeren til klubbens nettsted mandag.

Luiz Adriano var i Sjakthar Donetsk og Internacional før han gikk til Milan i 2015. Han har fire landskamper for Brasil.

Spartak Moskva topper den russiske eliteserien. Tabelltoer Zenit St. Petersburg følger fem poeng bak.

