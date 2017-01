LSK-spiss til svensk fotball

Det skriver LSK på sitt eget nettsted mandag. Overgangssum blir ikke nevnt i uttalelsen fra klubben.

- Jeg vil takke for tiden i Lillestrøm, og jeg vil spesielt takke fansen for all støtte. Jeg vil fortsatt følge med LSK, sier 22-åringen til lsk.no.

- Vi ønsker Árni lykke til i Jönköping, sier sportsdirektør Torgeir Bjarmann.

Vilhjálmsson kom til Lillestrøm fra islandske Breidablik i 2015. Han scoret fem mål for "Kanarifuglene".

(©NTB)