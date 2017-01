Kickerne avgjorde i NFL

Steelers greide ikke å score et eneste touchdown, men Chris Boswell gjorde opp for det. Han scoret seks trepoengere på like mange forsøk, og det ga 18-16-seier borte mot Kansas City Chiefs.

Kampen kom likevel i skyggen av en sinnssyk avslutning i Texas da Packers beseiret Dallas Cowboys 34-31. Tre ganger i løpet av de 98 siste sekundene sparket lagenes kickere trepoengere fra over 50 yards, og Mason Crosby avgjorde for gjestene fra 51 yards på kampens siste spill.

Det gjorde han etter at quarterback Aaron Rodgers hadde fått laget på skuddhold med en nesten overmenneskelig prestasjon, først ved å holde fast i ballen da han ble taklet hardt bakfra, deretter med en 36-yards pasning til Jarad Cook med tre sekunder igjen på klokka.

Lagkameratene fortalte etterpå at Rodgers ikke brukte et innøvd spill, men fortalte hver enkelt mottaker hva han skulle gjøre. Han fant Cook helt ute ved sidelinjen, og mottakeren greide så vidt å få begge bein i gresset før han forsvant ut over linjen.

Stor spiller

- Han er et utrolig talent. Å gjøre det når alt står på spill er noe bare store spillere klarer, sa trener Mike McCarthy om Rodgers, som var strålende også i forrige sluttspillrunde.

Crosby var iskald da det skulle avgjøres, som han var da han rett før ga Packers 31-28-ledelse fra 56 yards. Innimellom utlignet Dan Bailey fra 52 yards.

Packers ledet 21-3 i første halvdel, med Cowboys kom tilbake ved hjelp av tre touchdownpasninger fra Dak Prescott. Da kampen skulle avgjøres, viste Rodgers (og Crosby) de sterkeste nervene.

Packers er klar for semifinale borte mot Atlanta Falcons, som med tre touchdownpasninger fra Matt Ryan slo Seattle Seahawks 36-20 lørdag.

Tenkte ikke

Ben Roethlisberger greide ikke å føre Pittsburgh Steelers til et eneste touchdown søndag, men Le'Veon Bell løp med ballen hele 170 yards, og Antonio Brown tok imot pasninger for til sammen 108 yards. Laget kom i posisjon ofte nok til at Boswell kunne avgjøre.

- Jeg prøvde å ikke tenke for mye. Jeg gikk bare ut og gjorde jobben, sa han.

Steelers gjester topprankede New England Patriots i semifinalen. Tom Brady kastet lørdag ballen til motspiller like mange ganger (2) som i hele grunnserien, men Patriots-angrepet var likevel for mye for ligaens beste forsvar da Houston Texans ble slått 34-16.

Dion Lewis scoret tre touchdowns: Ett med et mottak, ett med et løp og ett med et returløp etter avspark.

Patriots er i semifinale for sjette gang på rad, ny NFL-rekord. Etter helgens kamper er nok drømmefinalen Brady mot Rodgers, Patriots mot Packers.

