Kerber slet seg til annen runde

Den tyske stjernen, som fikk sitt store gjennombrudd med seier både i Australian Open og US Open sist sesong, vant til slutt 6-2, 5-7, 6-2.

Kerber tok det første settet i Melbourne på enkleste vis og så ut til å ha full kontroll på sin ukrainske motstander. I sett nummer to spilte hun seg også fram til matchball, men måtte se Tsurenko avverge den og vinne settet 7-5.

Tsurenko hadde også breakballer tidlig i tredje sett mot en verdensener som tilsynelatende var i trøbbel. Kerber holdt imidlertid hodet kaldt og tok settet med komfortable sifre.

28-åringen er ikke uventet toppseedet i årets turnering og må finne seg i å være blant de aller heteste favorittene. For ett år siden sendte hun sjokkbølger gjennom tennismiljøet ved å slå selveste Serena Williams i finalen i Melbourne.

Nå skal Kerber forsvare en Grand Slam-tittel for første gang i karrieren, og den tyske jenta spiller også sin første storturnering som verdensener. Presset ligger dermed sjeldent tungt på 28-åringen.

- Den første runden er alltid tøff. Jeg forsøker bare å nyte dette, og jeg er så glad for å være videre til annen runde, sa Kerber.

- Jeg er også glad for å være tilbake i Melbourne, for det var her alt startet for meg i 2016, tilføyde hun.

Hviterussiske Victoria Azarenka var den siste som klarte å forsvare en seier i Australian Open. Det skjedde i 2013.

I annen runde møter Kerber en annen tysk spiller, Carina Witthöft.

