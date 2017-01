Eckhoff dropper Antholz

Fossum-løperen prioriterer i stedet trening på hjemmebane i Norge for å stå best mulig rustet til VM i Hochfilzen i februar.

- Tiril har hatt et lengre sykdomsopphold i jula, og konkurransene i Ruhpolding viste at hun ikke er helt der hun skal være ennå. Nå handler alt om VM, og derfor reiser hun hjem til Norge for å spisse formen med trening, sier landslagstrener og storebror Stian Eckhoff.

- Det er bedre for Tiril å få trent skikkelig framover, i stedet for å gå konkurransene i Antholz, tilføyer han.

Tiril Eckhoff ble bare nummer 31 på søndagens jaktstart i Ruhpolding etter å ha skutt på seg fire strafferunder underveis. Dagen før ble det en beskjeden 19.-plass på sprinten.

Foruten Eckhoff reiser alle de VM-uttatte skiskytterne på kvinnesiden til Italia. Mandag fikk Fanny Horn Birkeland, Marte Olsbu, Kaia Wøien Nicolaisen og Hilde Fenne klarsignal til mesterskapet i Hochfilzen.

Med til Antholz er også Tynset-løper Marion Rønning Huber.

På herresiden reiser Norge til Antholz med tilnærmet samme mannskap som i Ruhpolding sist helg. Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard, Henrik L'Abée-Lund og Vegar Bjørn Gjermundshaug skal alle gå.

De fire førstnevnte er tatt ut til VM.

