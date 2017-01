Danmark uten stjerne mot Sverige i håndball-VM

Mensah fikk smerter i magen og ryggen under oppvarmingen før lørdagens kamp mot Egypt og spilte kun få minutter før han måtte sette seg på benken med en ispose.

- Det er sannsynlig at han ikke spiller mandag. Det kan vi godt risikere. Vi skal nok bruke litt lengre tid før vi kan regne med at sjansen er helt borte, sier landslagslege Steen Bo Kalms.

- Han har fått en liten strekk i de skrå magemusklene, og det trenger vi litt tid på å behandle, forklarer legen.

Usikkert

Legestaben vet ikke hvor lenge Tyskland-proffen kan være ute av spill.

- Vi er nødt til å behandle det i et døgn før vi kan uttale oss endelig, men vi trenger heller ikke ta en beslutning før mandag, sier Kalms.

Det samme gjelder situasjonen for Morten Olsen, som fikk en liten strekk i leggen mot Egypt. Dette er en skade playmakeren også har slitt med tidligere.

- Vårt inntrykk er at det ikke er så ille som tidligere. Vi håper at vi kan behandle det. Jeg er mer optimistisk på hans vegne til Sverige-kampen enn med Mensah, avslutter legen.

Alternativer

Landslagstrener Gudmundur Gudmundsson mener laget hans skal klare å dekke opp for det eventuelle fraværet til de to spillerne.

- Vi har alternativer, og vi har prøvd spillere i den posisjonen under VM-forberedelsene, sier treneren.

- Vi kan for eksempel bruke Lasse Andersson eller Mikkel Hansen i midten, men vi ser på andre alternativer også, legger han til.

Det kan også bli aktuelt å bruke et av de to tillatte byttene under mesterskapet.

- Må vi bruke et bytte så gjør vi det, men det bestemmer vi oss for senere, avslutter treneren.

