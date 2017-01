Bottas blir Rosberg-erstatter

Mandag ble det bekreftet at Williams-laget har løst Bottas fra kontrakten slik at han kan kjøre for Mercedes i 2017. Den 27 år gamle finnen blir dermed lagkamerat med Lewis Hamilton.

Nico Rosberg tok fjorårets VM-tittel etter en intens kamp med stallkamerat Hamilton. Kort etter sesongslutt offentliggjorde han overraskende at karrieren som formel 1-fører var over.

- Valtteri har vært en del av Williams-familien siden 2010 og har i løpet av den tiden vist sitt enorme talent med ni pallplasser, sa Williams-teamets nestsjef Claire Williams i en uttalelse mandag.

Hun takket videre finnen for samarbeidet og ønsket ham lykke til i Mercedes-teamet.

Bottas' plass i Williams-teamet går litt overraskende til Felipe Massa. Brasilianeren la i utgangspunktet opp etter forrige sesong, men har åpenbart latt seg friste til å fortsette likevel.

