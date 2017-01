Alpint: Norsk suksess i europacupen

Kristin Lysdahl kjørte også meget godt og sørget for at det til slutt sto to norske jenter på seierspallen. Bærum-kjøreren ble nummer tre.

Det var imidlertid ingenting å gjøre med suverene Riis-Johannessen. Ready-løperen var nummer to etter første omgang, men distanserte konkurrentene fullstendig i annen omgang. Til slutt vant hun rennet 72 hundredeler foran slovenske Meta Hrovat.

Lysdahl på tredjeplass var ytterligere et tidel bak. Hun var også nummer tre etter første omgang.

Thea Louise Stjernesund kjørte seg opp tre plasser i annen omgang til 11.-plass.

Seieren var Riis-Johannessens annen i europacupen denne sesongen. 10. desember i fjor vant hun et kombinasjonsrenn i Kvitfjell.

Norske alpinkvinner er i vinden om dagen. I forrige uke tok Nina Løseth sesongens første pallplassering i verdenscupen da hun kjørte inn til annenplass i slalåmrennet i Flachau. Spjelkavik-jenta var slått bare av svenske Frida Hansdotter.

2.-plass i Kitzbühel

Suksess ble det også på herresiden i europacupen i alpint mandag. Adrian Smiseth Sejersted suste inn til en svært sterk annenplass i utforrennet i østerrikske Kitzbühel. 22-åringen var slått bare av sveitsiske Gilles Roulin. Fire små hundredeler skilte de to.

Alexander Sannes Thorsen ble nest beste nordmann på 16.-plass.

Senere denne uka gir Kjetil Jansrud og resten av verdenscupkjørerne seg i kast med den beryktede Hahnenkamm-løypa i Kitzbühel.

