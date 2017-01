44-åring kan skrive fotballhistorie

Søndag feiret Al Hadary sin 44. bursdag samtidig som det egyptiske fotballandslaget gjorde de siste forberedelsene til tirsdagens åpningskamp mot Mali. Det store spørsmålet er om landslagssjef Hector Cuper finner plass til veteranen i lagets startoppstilling.

- Vi har ikke valgt vår førstekeeper ennå. Vi har tre rutinerte og gode keepere i troppen, og det gir Egypt et godt utgangspunkt, sa keepertrener Ahmed Nagy til egyptisk TV i helgen.

El Hadary debuterte på landslaget da Egypt vant afrikamesterskapet i 1998. Nå er han klar for sitt sjuende sluttspill. 44-åringen har også gjort det klart at han sikter seg inn på spill under VM-sluttspillet i Russland neste sommer.

- Jeg bryr meg ikke om alderen min. Jeg trener som om jeg var 20 år, har han tidligere sagt.

Verdens eldste landslagsspiller blir El Hadary likevel ikke. I hvert fall ikke ennå. Greske Giorgos Koudas var 48 år da han ble byttet inn i en landskamp mot Jugoslavia i 1995, ifølge statistikk fra rsssf.com.

Egypt har vunnet afrikamesterskapet sju ganger. Ingen har flere triumfer. Siden finaleseieren i 2010, for øvrig den tredje på rad, har imidlertid ikke landets fotballhelter vært i sluttspillet.

Til årets turnering i Gabon kommer Egypt med Italia-proffen Mohamed Salah som sin klart største stjerne.

(©NTB)