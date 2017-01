Stortap for Vålerenga, Frisk senket Storhamar

Søndagens resultater gjør at Vålerenga taper terreng til teten. VIF (55 poeng) på fjerdeplass er poenget bak tabelltreer Lillehammer, men har en kamp mer spilt.

Frisk er ett poeng bak VIF på femte, mens Storhamar er tre poeng bak Frisk igjen. Manglerud/Star (41 poeng) er fortsatt nest sist.

Steffen Ratejczak, Mattias Johansson og Cato Cocozza sendte Manglerud/Star opp i 3-0-ledelse i første periode av kampen mot Vålerenga. Gjestene var rystet, og VIF klarte ikke å få pucken i nettet før det gjensto et kvarter av oppgjøret.

Filip Gunnarssons redusering ble imidlertid kun et trøstemål. Tidligere VIF-spiller Cocozza satte inn sitt andre for dagen på tampen, og dermed vant M/S kampen med tre mål.

Frisk fikk det ikke like enkelt mot Storhamar, men også Asker-laget kunne juble for seier. Mikael Zettergren sendte Storhamar i føringen, men Endre Medby utlignet for vertene. Ryan Hayes sørget for at Frisk hadde snudd til 2-1.

Deretter ordnet Viktor Granholm 3-1 til hjemmelaget. Alle scoringene kom i første periode.

Storhamar reduserte ved Hampus Gustafsson i midtperioden, men gjestene maktet ikke å utligne. Dermed ebbet det ut med ettmålsseier til Frisk.

(©NTB)