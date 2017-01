Stoch i klar ledelse – Tande på 5.-plass

Stoch jakter sin annen strake verdenscupseier. Lørdag vant han suverent i den samme bakken. Den polske stjernen leder med 5,8 poeng på Domen Prevc etter et glimrende hopp på 135,5 meter.

- Han er i så god form om dagen, Kamil Stoch. Det er ikke mye å trekke for her. Det er et 20-hopp spør du meg, utbrøt NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Maciej Kot besitter tredjeplassen, ytterligere 0,2 poeng bak Stoch.

Tande er 10,3 poeng bak før finaleomgangen. Kongsberg-gutten gjorde et svev på 128,5 meter.

- Veldig bra. Han fikk ordentlig tunge forhold, så jeg var livredd for at det skulle bli for vanskelig, men han leverer et veldig godt hopp, sa Evensen.

Tande var uheldig med forholdene i lørdagens renn. Han avanserte da fra åttende- til fjerdeplass i finaleomgangen.

Johann André Forfang er nest beste av de norske hopperne med sin åttendeplass. Han leverte et hopp på 130 meter. For Anders Fannemel ble det 128,5 meter, som holdt til en tiendeplass i første omgang.

Også Robert Johansson tok seg enkelt videre etter å ha landet på 125,5 meter. Han er nummer 13 før finalen.

Tom Hilde (112 meter) og Halvor Egner Granerud (110,5) var derimot langt unna en finaleplass. Duoen ble henholdsvis nummer 42 og 47.

