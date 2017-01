Skøyter: Lorentzen ble sprintmester

Fana-løperen gjorde rent bord i Vikingskipet. Lørdag vant han både 500- og 1000-meteren, og den bedriften kopierte han dagen derpå.

Lorentzen slo Espen Aarnes Hvammen med over to tidspoeng sammenlagt. Bronsen gikk til Henrik Fagerli Rukke.

Også Hege Bøkko vant samtlige av helgens distanser. I sammendraget slo hun Martine Ripsrud med over 2,5 tidspoeng. Ellen Bjertnes gikk inn til NM-bronsen.

Det ble delt NM-gull i mennenes juniorklasse mellom Allan Dahl Johansson og Odin By Farstad. Sistnevnte ledet alene etter første dag, men Johansson utlignet poengsummen til 147,195 da han vant søndagens siste distanse (1000 m). Marius Bratli tok tredjeplassen sammenlagt.

I kvinnenes juniorklasse kunne Ragne Wiklund juble for NM-triumf. Hun vant to av fire distanser. Julie Nistad Samsonsen på sølvplass ble slått med rundt et halvt tidspoeng.

