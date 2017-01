Riiber diskvalifisert i Italia

Riiber hoppet hele 136,5 meter i hoppbakken i Val di Fiemme, men etter å ha vært i ledelsen i ti minutter ble han diskvalifisert på grunn av en feil med hoppdressen.

Japaneren Go Yamamoto tok over ledelsen etter at Riiber forsvant fra resultatlisten, og beholdt den helt fram til verdenscupleder Eric Frenzel satte utfor. Tyskeren hoppet hele 138 meter, og vant hoppkonkurransen i Val di Fiemme. Han har 18 sekunder ned til Yamamoto.

Med Riiber borte er Magnus Krog beste nordmann før langrennet. 29-åringen hoppet 124 meter og er 1.04 minutter bak Frenzel.

Lagsprint-duoen Espen Andersen og Jørgen Graabak går ut nesten samtidig i langrennet, 1.15 og 1.16 bak den tyske lederen.

Håvard Klemetsen hoppet 124,5 meter i hoppbakken. Han har fem sekunder opp til de norske seierherrene fra lørdagens lagsprint.

Mikko Kokslien fikk det ikke til å stemme i Italia. Han ble nummer 32 i hoppbakken og er 2.12 bak Frenzel.

(©NTB)