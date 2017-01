Real Madrids lange rekke uten tap røk

Dermed satte Sevilla en stopper for Real Madrids 40 kamper lange rekke uten tap.

- Vi visste at vi kom til å tape en dag. Jeg likte måten vi spilte på i dette systemet, og jeg er fornøyd med spillernes innsats, sa trener Zinédine Zidane etter kampen.

- Jeg er stolt over alt vi gjorde. Tapet er tungt å svelge, men nå må vi hvile og tenke på onsdagens kamp, tilføyde han.

Cristiano Ronaldos straffescoring midt i annen omgang så lenge ut til å ha gitt Real Madrid tre poeng mot tredjeplasserte Sevilla. Fem minutter før full tid satte imidlertid Real-kaptein Sergio Ramos ballen i eget mål, og på overtid avgjorde nyervervelsen Stevan Jovetic kampen for hjemmelaget.

Real Madrid slapp dermed tittelrivalene Sevilla og Barcelona innpå seg i gullkampen i La Liga. Sevilla er kun poenget bak, mens Barcelona følger ytterligere ett poeng deretter.

Trøsten for Zinedine Zidanes Real-mannskap er at laget har én kamp til gode på begge forfølgerne.

Strafferekord

Søndag måtte hovedstadslaget som ventet kjempe hardt for seieren. Et solid Sevilla-mannskap gjorde livet surt for Reals stjernegalleri.

Det som lignet den forløsende scoringen kom først midtveis i annen omgang. Da gikk forsvarsspiller Dani Carvajal i bakken i feltet og ble belønnet med straffe. Den satte Cristiano Ronaldo sikkert i mål.

Scoringen var portugiserens 56. på straffe i La Liga-sammenheng. Samme antall har kun én annen spiller klart i historien. Mexicanske Hugo Sanchez nådde også 56 i sin innholdsrike karriere i Real Madrid. Den varte fra 1985 til 1992.

Nå har Ronaldo og Sanchez strafferekorden sammen.

Kjærkommen seier

Tidligere søndag tok Valencia en svært etterlengtet La Liga-triumf mot Espanyol. 2-1-seieren var klubbens første på tre måneder.

Martin Montoya scoret Valencias første mål etter 17 minutters spill, og Santi Mina sikret seieren på Mestalla med sin scoring i det 83. minutt. Valencia hadde gått åtte kamper uten seier foran søndagens kamp.

- Dette resultatet gir oss mye selvtillit og ro til å arbeide videre. For å bli bedre, må vi vinne fotballkamper, sa trener Salvador "Voro" Gonzalez etter kampen.

Valencia har en turbulent tid bak seg. Nylig trakk italienske Cesare Prandelli seg som trener i klubben, bare noen måneder etter at han ble ansatt i jobben.

Med søndagens seier øyner spillerne lys i enden av tunnelen.

- Jeg synes dette var vår beste kamp denne sesongen. Vi har spilt bra også i enkelte andre kamper, men da ble det ikke poeng, sa målscorer Santi Mina.

Valencia har nå tre lag bak seg på tabellen og har beveget seg litt bort fra nedrykksstriden. Fire poeng skiller ned til Sporting Gijon under streken.

(©NTB)