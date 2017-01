Murray: - Ikke kall meg "Sir Andy"

Australske Channel Seven refererer til skotten som "Sir", men selv foretrekker 29-åringen at tittelen utelates.

- Jeg er mer enn fornøyd med å bare være Andy. Det holder for meg. Kaller de meg bare Andy, så er jeg tilfreds med det, sier Murray.

Gleder seg

Skotten ser fram til å ta fatt på Grand Slam-turneringen Australian Open, en turnering norske Casper Ruud nesten klarte å kvalifisere seg til.

- Selvtilliten er god etter forrige sesong, og jeg liker meg her i Australia, sier Murray.

Han har likevel til gode å vinne turneringen "down under". Fem ganger har han tapt finalen. Fire av nederlagene kom mot Novak Djokovic, mens Roger Federer ble for sterk i 2010.

- Jeg har spilt veldig bra her, men jeg har ikke klart å vinne ennå. Jeg tror jeg er i en god posisjon til å klare det denne gangen. Det finnes ingen garanti, men hvorfor ikke?, spør Murray.

Svakheter

Skotten er klar på at han hele tiden ønsker å forbedre seg, tross tittelen som verdens beste tennisspiller.

- Jeg ønsker å bli kvitt de svakhetene som finnes i spillet mitt, fastslår Murray.

Australian Open går fra 16.-29. januar.

(©NTB)