Mowinckel langt bak sensasjonsvinner

Fra startnummer 25 kjørte Scheyer gnistrende og i mål var hun 25 hundredeler foran mer meritterte Tina Weirather fra Liechtenstein.

- Det er en sensasjonell ledelse for jenta fra Østerrike. I sitt fjerde renn går hun helt til topps, ropte NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Fra startnummeret etter sikret amerikanske Jacqueline Wiles seg en pallplassering da hun kjørte inn til tredjeplass, 54 hundredeler bak Scheyer.

Det amerikanske laget hadde ikke bare tredjeplassen å glede seg over søndag. Lindsey Vonn gjorde også comeback i sitt første renn siden februar. Hun har vært borte fra alpinbakken i elleve måneder på grunn av en kneskade og en brukket arm, men slo tilbake med å bli nummer 13 i Østerrike.

Ragnhild Mowinckel startet rett før Scheyer, men var ikke i nærheten av å kjøre like godt, til tross for at forholdene hadde endret seg i favør de som startet sent.

Den norske jenta var 2,03 sekunder dårligere enn seierskvinnen søndag.

Norges andre deltaker, Maria Therese Tviberg, hadde ikke en god dag i Østerrike. Hun ble nummer 45, 3,48 sekunder bak Scheyer.

Søndagens utfor erstattet den planlagte superkombinasjonen på grunn av værproblemer i Østerrike.

