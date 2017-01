Monaco til topps etter Nice-trøbbel

Overraskelseslaget Nice kastet bort verdifulle poeng i kampen om ligatittelen i Ligue 1 da laget kun klarte 0-0 hjemme mot Metz. Uten måltyven Mario Balotelli og midtbanespiller Younes Belhanda, som begge var suspendert, manglet serielederen fantasi i det offensive spillet.

Tabelljumbo Metz sto imot det som kom og fremsto som et langt bedre lag enn det tabellsituasjonen skulle tilsi.

Nice-spiss Alassane Plea var riktignok nær ved å sende hjemmelaget i ledelsen midt i annen omgang, men avslutningen føk rett utenfor stolpen. På overtid fikk i tillegg midtbanespiller Wylan Cyprien sjansen til å avgjøre kampen på et frispark, men han traff ikke mål.

- Det var en vanskelig kamp. Vi kan leve med ett poeng, sa Nice-trener Lucien Favre etter kampen.

- Begge lagene kunnet vunnet kampen. Vi manglet besluttsomhet og presisjon i de avgjørende pasningene, tilføyde han.

Monaco imponerte på sin side kolossalt i bortekampen mot storklubben Marseille. Bernardo Silva scoret to ganger for klubben fra fyrstedømmet, og Radamel Falcao supplerte med 12. ligamål for sesongen.

Thomas Lemar scoret det fjerde målet og sørget for en fest bortesupporterne neppe hadde sett for seg. Monaco er nå ligaleder på bedre målforskjell enn Nice.

Regjerende mester Paris Saint-Germain slo Rennes 1-0 lørdag etter en strålende scoring av nyervervelsen Julian Draxler. Hovedstadslaget er nå ikke mer enn tre poeng bak Nice og Monaco.

(©NTB)