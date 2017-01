Lie Hansen kritisk til dommerne

De iranske kamplederne ga Frankrike fordeler gjennom nesten hele kampen.

- Jeg tror ikke de kommer til å dømme VM-finalen, sa en syrlig Lie Hansen til NTB etter kampslutt.

- Frankrike fikk mye sin vei i starten av første omgang. Linja var ikke lik. Vi fikk tominuttere, mens de fikk ingenting, tilføyde han.

Også lagkamerat Bjarte Myrhol var sint både på slutten og etter kampen i Nantes. Strekspilleren fortsatte diskusjonene med både dommere og motspillere lenge etter sluttsignalet.

På spørsmål om han noen gang har sett lagkameraten så sint, svarte Lie Hansen:

- Nei, det har jeg faktisk ikke. Så hissig kan jeg ikke huske å ha sett ham.

Myrhol fikk et brutalt møte med gulvet på tampen av kampen etter å ha blitt feid over ende av en fransk motspiller.

- Den så ikke god ut. Det så ut som han fikk seg en skikkelig karamell. Det kunne gått verre, sa Lie Hansen.

Storskytteren mener uansett at søndagens kamp viste at det er mulig å komme på talefot med de franske VM-heltene. Nettopp det klarte Norge i fjorårets EM. Da sjokkerte Lie Hansen & co. med å beseire franskmennene.

- Det har vi veldig stor tro på å klare nå også, og det vet vi selv. Den gang var det en avgjørende kamp, det var ikke dette. Vi er ikke bekymret for at vi ikke kan klare det, fastslo Lie Hansen overfor NTB.

(©NTB)