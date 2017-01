Kristoffersen om suksessen: - Utrolig kult

Alpinstjernen fra Rælingen slo sin argeste rival Marcel Hirscher med 15/100 sekund. Han var seks hundredeler bak østerrikeren ved siste mellomtid, men derfra og ut ga slalåmkongen full pinne og tok nok en seier.

- Nå er jeg veldig happy. Det kjentes ikke helt bra ut i mellompartiet, men jeg hadde en god følelse både på toppen og i bunnen. Det var utrolig deilig å se det grønne lyset, sa Kristoffersen til NTB etter at han sikret Norges 150. verdenscupseier i alpint uansett kjønn.

Kristoffersen er for tiden verdens klart beste slalåmkjører. I vinter har nordmannen vunnet fire av fem renn han har kjørt. 22-åringen ble nummer tre i det ene rennet han ikke sto øverst på pallen.

- Hvordan forklarer du den imponerende stabiliteten?

- Det er vanskelig å si. Jeg kjører bare på ski og har gjort det bra en stund nå. Det jeg kan si, er at det ligger mye trening bak. Det er utrolig kult å vinne, men jeg jobber for å bli bedre.

- Er det nødvendig slik du kjører om dagen?

- Man kan alltid bli bedre.

Merittert

Også i fjor ble det Kristoffersen-seier i Wengen. Den gang tangerte han Finn Christian Jagge som Norges mestvinnende i slalåm med sju seirer. Siden har tallet steget til 13 triumfer. Kristoffersen har også én verdenscupseier i storslalåm på en stadig mer imponerende merittliste.

For Kristoffersen er det stort å vinne klassikerrennet i Wengen for annet år på rad.

- Det er spesielt å vinne her. I dag var det i den ordentlige bakken også. Det gikk raskt og lett. Jeg skulle helst sett at bakken var litt mer teknisk, for den har ikke ekstremt mange svinger akkurat.

Henrik Kristoffersen var helt suveren da han vant slalåmen i Adelboden forrige helg. Da kjørte han inn til den største seiersmarginen på 15 år.

Førstkommende søndag er det duket for nok en slalåmklassiker i Kitzbühel. Også der er Kristoffersen "regjerende mester".

- Det blir stort. Det er sesongens to største slalåmrenn vi har i vente nå, sa Kristoffersen og viste til Kitzbühel og Schladming (24/1).

Haugen sviktet

Leif Kristian Haugen lå på en kruttsterk annenplass etter første omgang, men i finalen sviktet han og hektet på hengkanten.

- Det ble et antiklimaks når du lå som nummer to etter første omgang. Hekt er ikke så mye man får gjort noe med. Det er ikke noe vits i å fortsette. Kjedelig, men jeg kjører godt på ski i alle fall, sa Haugen til TV 2.

Kristoffersen ledet rennet med 23/100 sekund på Haugen før finaleomgangen.

Med startnummer 30 overrasket Haugen stort da han suste ned til førsteomgangens nest beste tid. 29-åringen fra Lommedalen klarte seg meget bra gjennom bratthenget og la ikke igjen mye tid.

Jonathan Nordbotten endte på den sure 31.-plassen. Han var kun to små hundredeler fra å ta seg videre til finalen. Også Sebastian Foss Solevåg måtte se annen omgang fra sidelinjen etter å ha kjørt inn til 46.-plass.