Juventus-feilskjær ga Roma kontakt i tittelkampen

Serietoer Roma hadde fire poeng opp til Juventus foran helgens serierunde. Etter den sterke 1-0-seieren borte mot Udinese søndag, er avstanden redusert til kun ett poeng.

Juventus kunne gjenopprettet luken med seier borte mot Fiorentina, men tapte 1-2 og har nå kun ett poengs luke til sin argeste tittelrival. Med til historien hører det at serielederen har en kamp til gode – mot svake Crotone.

Nikola Kalinic sendte Fiorentina i ledelsen på tampen av en første omgang, der Juventus var merkelig svake. Kun ett skudd på mål var fasiten.

I innledningen av annen omgang måtte Juventus-keeper Gianluigi Buffon i aksjon flere ganger for å forhindre nye baklengsmål, men veteranen måtte til slutt kapitulere på ny. Keeperspillet var ikke patent da Milan Badeljs lange ball spratt inn i hjørnet bak veteranen.

Gonzalo Higuaín scoret sitt ligamål nummer 13 for sesongen, men det ble kun et trøstemål for Juventus.

Enkelt

Belgiske Radja Nainggolan ble dagens mann for Roma søndag. Han scoret kampens eneste mål etter kun 12 minutters spill. Avslutningen var det høy klasse over.

Fem minutter senere kunne den tidligere Manchester City-spissen Edin Dzeko ha doblet ledelsen på straffespark, men bosnierens forsøk endte langt over mål. Roma holdt likevel unna og tok med seg samtlige poeng hjem til den italienske hovedstaden.

Serietreer Napoli hadde på sin side få problemer med å ta seg av Pesca på hjemmebane. Samtlige mål i 3-1-seieren kom i annen omgang.

Lorenzo Tonelli, Marek Hamsik og Dries Mertens scoret for hjemmelaget.

Napoli har nå fire poeng opp til ledende Juventus.

Aleesami på benk

Lazio, som følger poenget deretter, kom på sin side under hjemme mot Atalanta og måtte kjempe hardt for seieren. Scoringer av Sergej Milinkovic-Savic og Ciro Immobile sørget for at 0-1 ble snudd til 2-1-seier.

Haitam Aleesami var ubenyttet reserve i Palermos bortemøte med Sassuolo. Det endte med 1-4-tap.

Palermo har fortsatt kun to lag bak seg på tabellen og er i akutt nedrykksfare.

