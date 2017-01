Feilfri Svendsen toer på jaktstarten

Fourcade hadde tre bom, men i langrennssporet var han i en klasse for seg. Den franske stjernen satte inn et superrykk like før fjerde skyting og så seg aldri tilbake.

Den suverene verdenscuplederen slo Svendsen med 18,3 sekunder. Selv om Norge fortsatt venter på sesongens første individuelle seier, er Svendsens skyteform svært lovende. Lykkes trønderen med å få den fysiske formen på plass, kan han bli en ordentlig trussel for Fourcade i VM.

Svendsen i tet

Fourcade startet jaktstarten med et forsprang på 18 sekunder. Det ble full spenning da Fourcade fikk problemer på andre liggende skyting. Franskmannen hadde to bom, men det kunne fort blitt til tre. Han var heldig med den ene blinken.

Med én bom også på første stående måtte Fourcade innse at hele forspranget var spist opp. Svendsen gikk i tet med et halvt sekund på rivalen.

Sprengte feltet

Men i sporet var Fourcade uslåelig. Han sprengte feltet da han rykket opp bakken før fjerde og siste skyting.

Erlend Bjøntegaard avanserte fra 21.- til 8.-plass da han ble nest best av de norske søndag. Han noterte seg for kun én bom. Johannes Thingnes Bø hadde to bom og tok 15.-plassen.

For Henrik L'Abée-Lund ble det en 21.-plass (én bom), mens Ole Einar Bjørndalen hadde en dårlig dag på jobben med hele fem feiltreff. Veteranen ble bare nummer 34. Lars Helge Birkeland var i mål to plasser bak.

(©NTB)