Falla tapte ny spurtduell mot Matvejeva

Falla og Jacobsen tok kommandoen fra start, men trøblet litt med vekslingen på et par av de første etappene. Etter hvert løste det seg. Norge 1 vekslet først før siste etappe, et like stykke foran Sverige 1 og Russland 1. Men Maiken Caspersen Falla ble raskt hentet inn av de to rivalene og Tyskland.

I spurten var Matvejeva raskest, som hun også var i sprinten lørdag. Også det svenske laget, med Hanna Falk som ankerkvinne, snek seg foran Norge 1.

- To russiske seirer på én helg i kvinneklassen. Dét er lenge siden, sa NRKs kommentatorer.

Norges andrelag gikk inn til sjetteplass på lagsprinten, drøyt ti sekunder bak de russiske vinnerne. Marthe Kristoffersen og Tiril Udnes Weng gikk for Norge 2.

Matvejeva gikk med Julija Belorukova på det russiske førstelaget, mens Ida Ingemarsdotter gikk med Hanna Falk.

Finalen for menn er også i gang. Også der har Norge med to lag.

