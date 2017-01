Ewan slo Sagan i Tour Down Under-oppkjøringen

Australieren vant også 2016-utgaven av det uavhengige kriteriumsrittet. Han var sterkest på oppløpet i det 50,6 kilometer lange løpet over 22 runder i gatene i Adelaide.

Han får dermed ikle seg ledertrøya på førsteetappen av Tour Down Under tirsdag. Det tradisjonsrike rittet er første punkt på UCI-kalenderen for syklistene.

Orica-rytteren sto imot Sam Bennett og Peter Sagan, som begge kjører for tyske Bora.

Unggutten Ben O'Connor ledet rittet ut på den 19.-runden på hjemmebane da Sky og Katjusja sendte fram rytterne i hovedfeltet for å hente inn bruddet.

Sagan yppet seg på nest siste runde, før Ewan sto fram i spurten.

- Dette er et flott løp for å bygge opp selvtilliten. Jeg startet å spurte før jeg hadde planlagt, sa Ewan.

Søndagens ritt teller ikke i sammendraget i Tour Down Under, som begynner tirsdag med den første av totalt seks etapper.

