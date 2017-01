Carlsen-seier i Nederland

Den norske verdensmesteren slo dermed tilbake etter at han måtte nøye seg med remis i åpningspartiet mot Wesley So lørdag. Søndagens kamp var over etter 44 trekk.

Carlsen kom godt ut av åpningen og presset raskt So over på defensiven. Nordmannen fortsatte med å gjøre solide trekk gjennom hele partiet og vant til slutt relativt enkelt.

Dermed står verdensmesteren fra Lommedalen med halvannet poeng etter to runder av den tradisjonsrike Wijk aan Zee-turneringen. Ukrainske Pavel Eljanov er alene om å ha innledet med to seirer.

Totalt skal Carlsen gjennom 13 partier i det som er den første turneringen i 2017. På veien mot det som kan bli hans femte seier i Wijk aan Zee skal han blant annet møte VM-utfordreren Sergej Karjakin.

Carlsen forsvarte VM-tittelen sin for andre gang mot Karjakin i New York i fjor høst. Under VM i lynsjakk i Qatar i romjula slo samtidig Karjakin tilbake og snøt Carlsen for gullet på målstreken.

Carlsen gikk til topps i Wijk aan Zee både i 2008, 2010, 2013, 2015 og 2016. I 2014 valgte han å stå over turneringen som følge av at den kom kort tid etter VM-kampen mot Viswanathan Anand.

