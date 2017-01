Byåsen sjokkerte mot Lunde & co.

Det russiske storlaget var kjempefavoritter foran kampen i Trondheim, men fikk det tøft mot et Byåsen-lag som kjempet heltemodig gjennom to intense omganger.

Halvveis ledet Byåsen 18-13, og de 1342 tilskuerne i trønderhovedstaden ante nok allerede da at en overraskelse kunne være i emning.

I annen omgang fortsatte hjemmelaget å legge press på gjestene. Katrine Lunde og de øvrige gjestene fra Rostov kom aldri à jour og måtte tåle et realt feilskjær i jakten på seier mesterliga.

Landslagsspiller Emilie Hegh Arntzen ble toppscorer for Byåsen med sju scoringer. Marit Røsberg Jacobsen og Kristin Venn supplerte med seks hver.

Hegh Arntzen og co. har nå én seier og ett tap på to kamper i gruppe C. Rostov Don og Katrine Lunde står også på to poeng.

