Bayern henter Hoffenheim-duo

De er tenkt som framtidige erstattere for Philipp Lahm og Xabi Alonso. Begge er i slutten av sine karrierer. Rudy (26) og Süle (21) har imponert stort for Hoffenheim, et lag som foreløpig er på femteplass i tysk Bundesliga. Hoffenheim har fortsatt ikke tapt en seriekamp denne sesongen.

- Süle og Rudy er to tyske landslagsspillere vi ser på som en framtidsinvestering, sier en fornøyd Karl-Heinz Rummenigge i Bayern i en uttalelse.

Duoen går til Bayern etter inneværende sesong.

Bayern topper serien foran Leipzig og Hertha Berlin.

