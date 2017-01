Tre Kane-mål da Tottenham smadret West Bromwich

Kane ble spilt gjennom av Christian Eriksen etter 12 minutter og satte inn 1-0 til vertene. Et selvmål av Gareth McAuley etter et skudd fra Eriksen sørget for at det sto 2-0 til pause, men Kane hadde tre enorme muligheter til å bli tomålsscorer før pause. Ben Foster i West Brom-buret reddet imidlertid samtlige forsøk.

Eriksens målpoeng i kampen var for øvrig danskens niende siden 1. desember (fire mål og fem målgivende pasninger).

Kontroll etter pause

Til tross for at Kane sløste med sjansene før hvilen, la omgangen grunnlaget for seieren og til tross for at gjestene hevet seg etter pause var Tony Pulis' lag aldri i nærheten av å true Tottenhams tre poeng.

Etter 77 minutter avgjorde Kane kampen en gang for alle da han på volley satte inn 3-0 etter et innlegg fra Kyle Walker. Kun fem minutter senere satte han inn sitt tredje mål for dagen etter et nydelig gjennomspill av Dele Alli.

Opp på annenplass

Seieren er Mauricio Pochettinos 13. denne sesongen og gjør at Tottenham klatrer til annenplass med 45 poeng i Premier League før Liverpool møter Manchester United søndag. Kane og hans lagkamerater har ikke tapt i Premier League siden 0-1-tapet borte mot Manchester United 11. desember.

West Bromwich ligger på åttendeplass på 29 poeng.

(©NTB)