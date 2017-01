Tande uheldig med forholdene

Kongsberg-gutten gjorde ingen store feil, men klarte kun å hoppe 123 meter. Det var ti meter kortere enn Stoch. Tande er 17,9 poeng bak teten.

- Det blir dessverre en del meter bak de beste. Han hadde veldig tunge forhold, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

- Det er småting å plukke på, men likevel et solid hopp. Rett og slett uflaks for Daniel, mente statskanalens hoppekspert Johan Remen Evensen.

Også Domen Prevc, som var sistemann ut i første omgang, slet tungt. Den slovenske stjernen landet på bare 120 meter.

- De to siste hopperne er uheldige med forholdene. Sjanseløst, sa Evensen.

Andreas Stjernen på 7.-plass ligger best an av de norske hopperne. Trønderen gjorde et svev på 127,5 meter. Robert Johansson leverte et hopp på 125 meter, som holdt til en 10.-plass i første omgang.

For Anders Fannemel ble det et hopp på 121,5 meter. Han er nummer 26.

Johann André Forfang (119 m), Tom Hilde (118) og Halvor Egner Granerud (102) klarte ikke å ta seg videre til finaleomgangen.

