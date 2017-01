Røisland etter slopestyle-triumf: - Den største seieren i karrieren

Etter et mislykket første run som endte med 34,90 poeng, hevet han seg midtveis med 80,05. Det ville imidlertid ikke holdt til pallplass, men i siste forsøk slo Røisland til med 84,25 poeng.

Det kunne ingen måle seg med, og Røisland vant dermed med knappe poenget på Ryan Stassel fra USA.

- Dette føles helt forbanna rått. Dt er den største seieren til nå i karrieren, så det er et stort resultat for meg, sa Røisland etter at seieren var i boks.

Stassels landsmann Redmond Gerard endte på tredjeplass.

På kvinnesiden endte Silje Norendal på tredjeplass bak østerrikeren Anna Gasser og Sina Candrian fra Sveits. Norendal endte på 62,90 poeng fra andre forsøk.

- Jeg er ikke fornøyd med finalen, for da kom det dårlig vær, men jeg er fornøyd med tredjeplass. Det er en stund siden sist nå. Jeg har fått kjørt masse snowboard og tar med meg selvtilliten inn i X Games, som er rett rundt hjørnet, sa Norendal.

