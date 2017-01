Mourinho: - Pogba kan bli United-kaptein

31 år gamle Wayne Rooney er Uniteds kaptein, mens Michael Carrick (35) er visekaptein i klubben. Pogba (23) har dermed god tid til å ta over lederrollen.

- Jeg mener Pogba har potensial til å bli kaptein her. Han har ambisjon, karisma og mentaliteten som trengs. Han er veldig profesjonell. Med tanke på at han er så ung, og med tanke på at han har alle de viktige ingrediensene, så tror jeg han kan (bli kaptein), sier Mourinho, ifølge ESPN.

Pogba har vist god form den siste tiden, men Mourinho mener det blir feil å mene at franskmannen bør bære United-laget.

- Det er ikke rettferdig å si at en spiller må være dominant. Han har spilt veldig bra, ja, men laget spiller også bra. Jeg forventer at laget gjør det bra, og jeg forventer at Paul holder seg på det nivået han er på nå, sier Mourinho.

Søndag tar Mourinho, Pogba og resten av United-laget imot erkerival Liverpool på Old Trafford i Manchester.

Pogba vendte "hjem" til Manchester i sommer. Han kom fra italienske Juventus for en snau milliard kroner, noe som var overgangsrekord i fotballen.

