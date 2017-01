Mäkäräinen suveren på sprinten i Ruhpolding

Mäkäräinen skjøt to fulle hus og kunne endelig juble for sin første verdenscupseier på tysk jord.

- Da vi var i Oberhof tenkte jeg at jeg har vært på pallen mange ganger i Tyskland, men at jeg aldri har vunnet, sa Mäkäräinen til NRK etter målgang lørdag. Hun la til at hun var veldig godt fornøyd med to prikkfrie skyteserier.

Både Koukalová og Laura Dahlmeier skjøt i likhet med Mäkäräinen prikkfritt, men endte på annen- og tredjeplass, henholdsvis 22 og 30 sekunder bak finnen.

Marte Olsbu bommet én gang på de to skytingene, men gikk for sent i sporet. Hun endte på 17.-plass, men er hele ett minutt og 48 sekunder bak Mäkäräinen før jaktstarten søndag.

Tiril Eckhoff endte på 19.-plass med like mange strafferunder som Olsbu. Hun er 1.51 bak Mäkäräinen.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 58, mens Hilde Fenne ble nummer 75. Fanny Horn Birkeland endte som nummer 90 etter fem bom.

(©NTB)