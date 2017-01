Lundby på pallen i Japan

Lundby slo til med hopp på 94,5 og 90,5 meter. Vinneren Ito hoppet 95 og 96 meter. Hun var 17,4 poeng foran Lundby. Rennet gikk natt til lørdag norsk tid.

- Et veldig godt resultat for meg. Ting går riktig vei for tiden, og jeg vet at jeg kan slå mine beste konkurrenter. Likevel er det fortsatt mulig å bli bedre, sier Lundby.

Det var Lundbys tiende pallplass i karrieren, ifølge NRK. Hun ligger på femteplass i verdenscupen sammenlagt, 323 poeng bak den suverene verdenscuplederen Takanashi.

- Jeg er ikke helt fornøyd med hoppene mine. Jeg kan bli bedre, sa Takanashi etter lørdagens renn.

Vinneren Ito var naturlig nok fornøyd.

- Jeg er veldig glad i dag, dette var min første verdenscupseier. Jeg er glad den kom hjemme i Japan, sa hun.

Anniken Mork kom seg ikke til finaleomgangen i Sapporo. Hun hoppet kun 79 meter i 1. omgang.

