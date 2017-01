Draxler avgjorde i Ligue 1-debuten

Tyskeren fikk sjansen fra start og takket for tilliten med scoring etter 39 minutter. Han fikk ballen på venstrekanten og plasserte ballen iskaldt i lengste hjørne fra 16 meter.

Scoringen ble kampens eneste. Resultatet gjør at PSG nå ligger på tredjeplass i Ligue 1, à poeng med Monaco på annenplass og to poeng bak serieleder Nice. De to sistnevnte lagene har en kamp mindre spilt enn hovedstadslaget.

Rennes ligger på sjuendeplass med 28 poeng.

