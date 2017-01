Bergerud stengte på vei mot ny VM-seier

Den kampen går søndag og kan bli tidenes norske herrehåndball-perle.

Vinner Norge slår det med margin det andre håndballgutta har prestert hittil.

Keeper Bergerud spilte en kjempeomgang – 50 i redningsprosent – da Norge gikk til pause med 15-11 lørdag.

Blant de ti paradene de første 30 minuttene var to straffer. Bergerud er åpenbart framtidens hovedmann på landslaget. De fleste eksperter mener han tar plass i verdenstoppen i løpet av noen få år.

Målvakten kom også i siget utover i kampen med viktige redninger.

- Dette var veldig deilig. Kjempedeilig å få en sånn kamp. Jeg fikk en fin start på kampen før jeg fikk en tung periode i annen omgang, men jeg klarte å snu det og fikk to-tre viktige redninger mot slutten, sa Bergerud til TV 2 etter kampen.

Godt lenge

Norge spilte meget godt forsvar og ga sin keeper bra hjelp. I forsvar var russerne uten mulighet til å demme godt nok opp.

Det sto 14-6 etter vel 20 minutter. Løpet virket kjørt allerede da, men det ble spennende likevel.

Sander Sagosen slo også godt tilbake etter en veldig svak angrepskamp mot Polen.

Kristian Bjørnsen er ytterligere herdet etter noen måneder i Bundesliga. Han ble norsk toppscorer.

Russerne kom seg opp to mål bak ved flere anledninger i 2.-omgangen. På et vis sto kampen og vippet uten at Russland var god nok til å gripe sjansen fullt ut.

Eivind Tangen banket inn to viktige scoringer etter pause. Begge ble målt til prydelige 100 kilometer i timen.

Knockout

På minussiden: Norge bommet igjen mer enn en gang fra straffemerket. Det kan bli kostbart mot bedre motstandere enn Russland.

De norske gutta sjokkerte franskmennene totalt i fjorårets EM med 29-24-seier. Det var starten på slutten for Frankrikes gullhåp i Polen-mesterskapet.

Det franske mannskapet er skarpere enn for et år siden. Vertslaget vil søndag ha nesten 10.000 tilskuere i ryggen og får trolig noen ekstra dommeravgjørelser med seg.

Derfor er oppgaven denne gangen tøffere for Norge. Men laget til Christian Berge er kapabelt til å spille jevnt med alle på en god dag.

Skal det bli slik i XXL-hallen i Nantes, må den norske keepertrioen – Espen Christensen, Ole Erevik og Bergerud – opp rundt 40 i redningsprosent. Det kan faktisk kreves enda mer for å stå imot den franske maskinen.

Klar bane

Mot alle signaler utsendt før og under VM, valgte Norge å ha hele tre keepere i kamptroppen mot Russland.

Etter triumfen er Norge langt, langt på vei mot åttedelsfinale. Plasseringen i gruppespillet avgjør motstanden der, men en puljeseier er det helt ideelle.

De fleste tror at Frankrike tar den. Så er det nå uansett en bra mulighet for norsk andreplass.

I de to siste kampene venter Brasil (solide mot Polen lørdag, 28-24-sier) og svake Japan.

