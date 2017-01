Arsenal kjørte over Swansea

Olivier Giroud og Alexis Sánchez scoret et mål hver, mens Jack Cork og Kyle Naughton begge scoret selvmål i overkjøringen.

Giroud satte inn sitt niende mål i sin niende kamp fra start, mens Sánchez scoret nummer 14 i Premier League da Arsenal svarte på Tottenhams 4-0-seier mot West Bromwich tidligere lørdag.

Swanseas ferske manager Paul Clement fikk på sin side en verst tenkelig hjemmedebut. Den tidligere Bayern München-assistenten står med to tap av to mulige etter én kamp i FA-cupen mot Hull og lørdagens Premier League-kamp mot Arsenal.

Jumboplass

Med dårligere målforskjell enn Sunderland, som tapte 1-3 mot Stoke lørdag, ligger Swansea på jumboplass i Premier League.

Arsenal brukte en halvtime på å komme i gang mot Swansea, men scoret på sin aller første sjanse i kampen etter 37 minutter. Naughton blokkerte en Mesut Özil-heading, men ballen havnet inne i feltet hos Giroud, som enkelt bredsidet inn 1-0.

Ti minutter ut i den andre omgangen økte bortelaget ledelsen da Alex Iwobi brant til fra høyresiden. Ballen gikk via Cork og retningsforandringen satte tidligere Arsenal-keeper Lukasz Fabianski ut av spill.

Welbeck-comeback

Swansea så resignerte ut, og etter 67 minutter kom selvmål nummer to. Arkitekten var igjen Iwobi, men denne gangen gikk innlegget hans via tidligere Tottenham-spiller Naughton og i mål.

Sist gang et lag i Premier League scoret to selvmål i én kamp var oppgjøret mellom QPR og Liverpool i oktober 2014.

Etter 73 minutter satt nummer fire for Arsenal. Denne gangen klarte London-laget å komme på scoringslisten selv. Wayne Routledge prøvde å blokkere, men sendte i stedet ballen videre til Sánchez, som satte inn 4-0.

Arsenal-fansen fikk grunn til bekymring da Giroud måtte byttes ut med vondt i foten etter timen spilt, men kunne glede seg over at Danny Welbeck gjorde comeback i Premier League etter et langt skadeavbrekk da han erstattet Sánchez på tampen.

