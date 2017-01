Myrhol valgte ungene foran Bundesliga

Landslagets forsvars- og strekbauta er godt i gang med VM-sluttspillet i Frankrike. Det startet med tomålsseier mot Polen torsdag.

- Skjern er en klubb som er optimal målt opp mot å kombinere familieliv og håndball. Det elsker jeg og setter stor pris på, selv om det er mange dager i året at jeg savner trykket fra Bundesliga.

- Det handlet om å gi og ta?

- For meg var det ikke snakk om det. For meg handlet det om ikke å ofre så mange dager borte fra barna. Det var aldri aktuelt. Det er dager som man aldri får igjen, og det skal jeg være med på, sa Bjarte Myrhol da NTB snakket med ham under fredagens pressetreff.

- Hvordan var det å bli kaptein på Skjern nå i sommer? Det vanket noen voldsomt rosende ord fra klubbledelsen da skrev ny fireårskontrakt.

- Det er en anerkjennelse, og det var hyggelige ord fra ledelsen. Jeg har stort sett vært med i kapteinsteamet i alle klubbene jeg har vært.

Norges neste kamp i EM er mot Russland lørdag. Russland åpnet mesterskapet med å vinne 39-29 over Japan.

(©NTB)