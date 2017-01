Kilde på skuddhold i superkombinasjonen

Den franske favoritten Alexis Pinturault var først ut i løypa. Han leverte en bra omgang og noterte fjerde beste tid under de krevende forholdene. Det var bratt, isete og ikke minst snøvær i Wengen.

Sveitsiske Justin Murisier fra startnummer tre var raskeste mann i slalåmdelen. Aleksander Aamodt Kilde var annenmann ut fra start. Han kjørte en for ham solid slalåm, men er 1,84 sekunder bak sveitseren foran utfordelen senere fredag.

- Det var krevende, og vi fikk ikke varmet opp i løypa her heller. Jeg er fornøyd og må bare gi full gass i utfor. Pallen er innen rekkevidde, sa Kilde.

Løperen fra Lommedalen har slitt med forkjølelse tidligere i uken, men følte seg i betydelig bedre form fredag.

Jansrud slet

Kjetil Jansrud slet som ventet betydelig mer i sin omgang og ligger hele 2,92 sekunder bak.

- Det var greit å kjøre slalåm, men i motsetning til Alex (Aamodt Kilde) så bremset jeg for mye i henget og var temposvak. Det er muligheter i utforen, hvis det blir noe da, sa Jansrud til TV 2.

- Jeg er vel rundt 2 sekunder bak Pinturault (2,35), men Kilde er på skuddhold. Jeg må kjøre veldig bra skal jeg ta dem. Hvis det blir utforrenn skal det være mulig å få til noe moro, sa Vinstra-alpinisten.

TV 2 alpinekspert Finn Christian Jagge mener at Kilde har muligheter til en ny pallplassering, men at Jansrud kanskje er litt for langt bak.

Usikkert

Utforrennet er planlagt klokken 13.00, men det store spørsmålet er om man får avviklet det på grunn av snøen som har lavet ned.

Pinturault har vunnet sesongens eneste superkombinasjon, og han kan sikre seg sesongens første krystallkule allerede fredag ettersom FIS har bestemt å droppe kombinasjonen i Kitzbühel.

Været begynte å lette en del da slalåmdelen nærmest seg slutten. Det er dessuten varslet betydelig bedre vær mellom klokka 13.00 og 14.00.

(©NTB)