Hintermann vant parodirenn, Kilde på 8.-plass

Utfordelen måtte gjennomføres i en forkortet Lauberhornløype og startet nede på 1900 meter på Minsch-kanten. Kombinasjonsløypa er normalt litt over 1000 meter lengre, og har starten oppe på 2140. Dermed mistet de norske fartsekspertene mye av sin fordel mot de beste slalåmkjørerne og allrounderne.

Det gjorde det ikke særlig bedre at snøen også lavet ned og gjorde forholdene vanskelige for de sent startende i utforen. Det vil si de som ledet etter slalåmrennet.

Aleksander Aamodt Kilde var nummer elleve etter slalåmen og kjørte ned til en tid 1,47 sekunder bak den ledende sveitseren Niels Hintermann. Fra startnummer 7 i utforrennet kjørte den 21 år gamle sveitseren i mål til 2.26,58 og tok en overraskende seier.

- Det ble parodi, men lite å gjøre noe med. Det er slik sporten er. Jeg må bare glemme hele utforrennet og komme sterkere tilbake lørdag. Hele dagen ble litt kjip. Håper at folk ser det, sa Kilde til NTB.

Snøplog

Verdens beste fartskjører Kjetil Jansrud tapte veldig mye til løperne som kjørte utfor på tidligere startnummer. Han måtte dessuten være snøplog etter en reklamepause. Han endte hele 1,86 bak Hintermann og tok 11.-plassen.

- Det var umulig. Det var brems hele veien på grunn av snøen. Det var litt frustrerende at vi hadde en reklamepause midt under rennet, jeg begynner å miste tilliten til de som arrangerer. Det er ikke ofte jeg klager, men det gjør jeg nå. Været kan vi ikke gjøre noe med, men man bør jo kunne tilpasse det bedre, sa Jansrud til TV 2.

Snudd

På grunn av værmeldingen valgte arrangøren å snu rekkefølgen på rennene i superkombinasjonen. Normalt arrangeres fartsrennet først, men fredag var det slalåm om formiddagen og utfor om ettermiddagen.

Sveitsiske Justin Murisier ledet etter slalåmdelen, men slet som mange andre med forholdene i utfor og endte på sjuendeplass.

Maxence Muzaton fra Frankrike og Frederic Berthold fra Østerrike endte på annen- og tredjeplass i superkombinasjonen, henholdsvis 26 og 35 hundredeler bak Hintermann. De tre beste til slutt hadde startnummer 51, 32 og 39 i slalåm.

Krystallkule

Alexis Pinturault vant sesongens første superkombinasjon, og han sikret seg sesongens første krystallkule selv om han bare ble nummer 20 fredag.

Kombinasjonscupen ble avgjort allerede nå ettersom FIS har bestemt å droppe kombinasjonen i Kitzbühel. Pinturault fikk 111 poeng mot Hintermanns 100. Kilde ble nummer tre med 92 poeng.

