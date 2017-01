Henriksen ute i to-tre måneder

Henriksen pådro seg en smell i skulderen i ligacupmøtet med Manchester United tirsdag. I en duell med Paul Pogba gikk det galt for nordmannen, som måtte byttes ut.

Hull opplyser at Henriksen torsdag var til undersøkelser for å finne omfanget av skulderskaden. Spesialisten som vurderte skadens omfang mener at det vil ta to til tre måneder før nordmannen er spilleklar igjen.

Henriksens klubb ligger sist i Premier League. Det er blitt kun tre seirer på 20 kamper.

Hull bekreftet for øvrig fredag at klubben har sikret seg Everton-spilleren Oumar Niasse på lån ut sesongen. Porto-spilleren Evandro er også klar for klubben.

