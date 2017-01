Golf: Uvær stoppet sterk Kofstad

Kofstad rakk å spille 14 hull før spillet ble stoppet på grunn av fare for lynnedslag. Da hadde nordmannen radet opp fire birdier, og hadde kun én bogey på scorekortet.

Dermed klatret Kofstad mange plasser på resultatlista. Da spillet ble stoppet fredag lå han på delt 45.-plass. Mange av spillerne foran ham hadde rukket å spille seg ferdig med annenrunden, mens Kofstad spiller de fire siste hullene lørdag.

Verdenstoer Rory McIlroy spiller også turneringen i Sør-Afrika. Nordiren har levert jevnt godt spill i åpningen og ligger på delt femteplass etter to av fire runder. Fredagens runde gikk han fire slag under par.

McIlroy er ni slag under par totalt. Dermed er han tre slag bak turneringsleder Graeme Storm fra England. Espen Kofstad ligger totalt to slag under par.

