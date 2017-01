En halv million fulgte håndballgutta

I snitt fulgte 494.000 seere 22-20-seieren mot Polen. På det meste var 646.000 seere innom. Det er det høyeste seertallet for en åpningskamp i et håndballmesterskap for menn på sju år.

- Dette var en knallstart på VM for både håndballgutta og TV 2. Det er et norsk landslag med stadig sterkere appell. Det så vi i EM i fjor og det vil vi se igjen nå i VM. Entusiasmen, troen og interessen vokser raskt. Herrehåndball er så jevnt i toppen at ingen kan garantere suksess. Det en kan garantere at det aldri blir et kjedelig sekund, sier sportssjef Vegard Jansen Hagen i TV 2.

221.000 seere så til sammenligning Norges åpningskamp mot Island i fjorårets EM på Viasat.

Norges neste kamp i håndball-VM er mot Russland lørdag.

(©NTB)